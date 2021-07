Paris Hilton está grávida pela primeira vez aos 40 anos

Paris Hilton e o empresário Carter Reum, também de 40 anos, ficaram noivos em fevereiro e estavam a fazer tratamentos de fertilização in vitro desde janeiro.





A socialite Paris Hilton e o noivo, o empresário Carter Reum, vão ser pais pela primeira vez, avança o site Page Six, que cita fontes próximas do casal.

Segundo a publicação, Hilton e Reum, ambos com 40 anos, estavam a fazer tratamentos de fertilização in vitro desde janeiro deste ano.

O casal ficou noivo em fevereiro, depois de um ano de namoro, e a também modelo já tinha falado sobre a vontade de ser mãe.

“Ele é o homem dos meus sonhos. É 100% o tal”, revelou a milionária, em janeiro, no podcast Trend Reporter. “Nós falamos a toda a hora sobre planear um casamento e planeamos também o nome do nosso bebé e essas coisas”, acrescentou, citada pelo Page Six.