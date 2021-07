Detido jovem de 22 anos suspeito de roubar e incendiar carro da ex-namorada

Incêndio colocou em risco várias habitações localizadas nas imediações do local onde ateou o fogo. Jovem agiu por vingança, num quadro de violência doméstica.





Um jovem de 22 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Braga, esta segunda-feira, por suspeita de ter ateado um incêndio no carro da ex-companheira, contra quem proferiu também várias ameaças.

“O detido, um homem com 22 anos de idade, desempregado, terá agido por vingança, num quadro de violência doméstica”, informam, através de comunicado as autoridades, que adiantam que o crime ocorreu no dia 24 de julho “numa rua de uma freguesia da malha urbana de Braga”.

“Apropriando-se ilicitamente da viatura da ex-companheira e após ter proferido várias ameaças contra a mesma, ateou fogo ao interior da viatura automóvel através de chama direta, destruindo-a por completo”, acrescentam.

O incêndio colocou ainda em risco habitações localizadas nas imediações, assim como outras viaturas estacionadas perto do local.

O jovem vai agora ser presente a tribunal para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.