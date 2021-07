Portugal com 5.º preço de gasolina mais caro

Portugal vendeu gasolina 95 simples ao preço médio de 1,602 euros por litro no segundo trimestre. Trata-se do quinto valor mais caro entre os Estados-membros da União Europeia, revelou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). No caso da gasolina, “Portugal praticou um PMV [preço médio de venda] sem impostos mais baixo do que em Espanha. A carga fiscal aplicada em Portugal (60%) justificou a menor competitividade dos preços no contexto da Península Ibérica. Os PMV nacionais são mais caros do que a média UE-27, situando-se na 5.ª posição dos países com preços mais altos”, refere a ERSE.

Em relação ao gasóleo, “o peso fiscal em Portugal justificou a prática de preços 19 cêntimos por litro mais caros do que em Espanha. No entanto, sem impostos, os preços médios nacionais encontram-se alinhados aos do país vizinho”.

Além disso, no caso do gasóleo simples, o PMV nacional situou-se acima dos valores médios da UE-27, colocando Portugal em 6.º lugar nos preços mais caros. Sem impostos, os preços sobem cinco posições no ranking UE-27.

Finlândia, Suécia, Dinamarca, Países Baixos, Portugal, França e Alemanha, assim como Itália e Grécia apresentaram os PMV de gasolina 95 simples mais caros da UE-27. O PMV mais barato foi praticado na Bulgária. “Portugal situa-se na quinta posição dos países que vendem gasolina 95 simples mais cara na UE-27, sendo que o preço praticado corresponde a uma diferença de 56 cêntimos por litro e 17 cêntimos por litro face ao país com os preços mais baratos e ao país com os preços mais caros, respetivamente”, de acordo com a ERSE.

No caso do gasóleo simples, a região do Norte da Europa, em conjunto com a Europa Ocidental e Central, nomeadamente Suécia, Finlândia, Irlanda, Bélgica, Países Baixos, França e Portugal, assim como Itália apresentaram os preços de gasóleo simples mais caros da UE-27. O preço mais barato observou-se na Bulgária.