Morreu Joey Jordison, fundador dos Spliknot. Tinha 46 anos

Morreu Joey Jordison, ex-baterista dos Spliknot e membro fundador da banda de metal, aos 46 anos. A informação foi confirmada pela família. A causa da morte não foi divulgada, mas sabe-se que o músico batalhava há alguns anos contra problemas de saúde.

“Estamos com o coração partido por termos de anunciar a notícia de que Joey Jordison morreu. Um grande baterista, músico e artista que morreu durante o sono a 26 de julho”, lê-se no comunicado, partilhado nas redes sociais. “A sua morte deixou-nos com o coração vazio e um sentimento de tristeza indescritível”, acrescentam.

Corria o ano de 1995, quando Joey Jordison, Shawn Crahan e Paul Gray se juntaram para formar os Spliknot, no estado norte-americano do Iowa. O baterista fez parte da banda durante quase 20 anos, até 2013, quando anunciaram que iriam seguir “caminhos separados”.

Joey Jordison contou que não tinha abandonado a banda e que foi dispensado através de um e-mail. “Tudo o que recebi foi um e-mail estúpido a dizer que estava fora da banda pela qual lutei toda a minha vida", revelou em entrevistas.

Já em 2014, o vocalista Corey Taylor contou à Metal Hammer que “despedir Jordison” após 18 anos “foi uma das decisões mais difíceis da banda”, mas que o baterista “estava numa fase da sua vida que não encaixava” com o resto dos integrantes.