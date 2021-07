Lucro da EDP Renováveis cai 44% no 1.º semestre

Os lucros da EDP Renováveis caíram 44% para 142 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, anunciou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Outras receitas operacionais totalizaram 141 milhões, enquanto os custos operacionais totalizaram 331 milhões (+7% vs 1H20), devido aos custos adiantados para suportar o crescimento expansivo nos próximos anos. Em termos comparáveis, o Core Opex por MW médio, ajustado por Sell-down, custos de offshore, service fees, one-offs e forex, foi de -3% vs 1H20, dada a estratégia de O&M e controlo de custos.

Como consequência, o EBITDA somou 54 milhões (-13% vs 1H20, ajustado por forex) e EBIT 364 milhões (-137 milhões vs 1H20), devido à performance das receitas que foram principalmente impactadas pelo evento climatérico extraordinário nos EUA , ganhos de capital mais baixos vs 1H20 e forex. Os Resultados Financeiros Líquidos caíram para €111M (-€52 milhões vs 1H20), com a comparação anual a beneficiar do menor custo médio da dívida no período (-0.6 pp vs 1H20).

As receitas diminuíram para 856 milhões de euros, o que significa uma redução de 6% face ao período homólogo, de acordo com os dados divulgados.