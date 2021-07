Simone Biles não vai competir na final de all-around

Simone Biles, uma das maiores estrelas da nação norte-americana e do mundo da ginástica artística, desistiu da final do all-around dos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, após interromper a sua participação na final de equipas realizada esta terça-feira.

A notícia foi anunciada pelo órgão oficial da Federação norte-americana de Ginástica, ao dizer que apoia a sua decisão, elogiando a coragem da atleta de 24 anos.

“Depois de avaliações médicas adicionais, Simone Biles retirou-se da final individual All Around dos Jogos Olímpicos de Tóquio para se concentrar na própria saúde mental. A Simone vai continuar a ser avaliada diariamente para determinar se vai ou não participar nas finais individuais da próxima semana. Apoiamos a decisão da Simone com todo o nosso coração e aplaudimos a coragem de dar prioridade ao seu bem-estar. A sua coragem mostra, uma vez mais, o porquê de ser um exemplo para tanta gente”, assinalou a USA Gymnastics, em comunicado, divulgado esta quarta-feira.

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o