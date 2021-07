Carlos Alexandre aceita forma de pagamento da caução de Joe Berardo

O juiz Carlos Alexandre aceitou a forma de pagamento da caução de Joe Berardo, que tinha de assegurar a prestação de cinco milhões de euros.

O empresário, acusado de vários crimes, vai apresentar como garantia imóveis avaliados em oito milhões de euros, que pertencem a sociedades de familiares.

Recorde-se que Joe Berardo está indiciado por crimes de burla qualificada, branqueamento, fraude fiscal qualificada, abuso de confiança qualificado e descaminho.

O empresário foi detido no início do mês, no âmbito de uma investigação aos empréstimos ruinosos da Caixa Geral de Depósitos, tendo sido libertado sob caução por decisão do juiz Carlos Alexandre, que o proibiu de contactar com outros arguidos do processo, obrigando-o também a entregar o passaporte.