Autoagendamento disponível para maiores de 18 anos

O processo de autoagendamento já está disponível para jovens com mais de 18 anos, após 16 dias da última atualização deste sistema da Direção-Geral da Saúde.

Recorde-se que este processo permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação.

De salientar que no fim-de-semana de 14 de agosto, irá arrancar a vacinação de jovens entre os 14 os 16 anos, dado avançado esta terça-feira, na reunião do Governo com especialistas no Infarmed.