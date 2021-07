Quarentena em Inglaterra deixa de ser obrigatória para vacinados da UE e dos EUA

O cumprimento de um período de quarentena vai deixar de ser obrigatório em Inglaterra para todas as pessoas vacinadas contra a covid-19 que cheguem ao país oriundas da União Europeia (UE) e dos Estados Unidos da América (EUA), anunciou, esta quarta-feira, Grant Sharps, ministro dos Transportes britânico.

“Estamos a ajudar as pessoas que vivem nos Estados Unidos e em países europeus a reunirem-se com as suas famílias e amigos no Reino Unido. A partir de 2 de agosto, às 4h, as pessoas desses países poderão vir para a Inglaterra sem a necessidade de quarentena se estiveram totalmente vacinadas”, escreveu na rede social Twitter.

O ministro explicou que “as mudanças serão aplicadas a pessoas totalmente vacinadas com uma vacina [aprovada pela] FDA [regulador norte-americano] ou EMA [regulador europeu]” e que os viajantes “ainda terão de fazer o teste normal antes da chegada e fazer um teste PCR no segundo dia em Inglaterra”.

We're helping reunite people living in the US and European countries with their family and friends in the UK 👪



From 2nd August at 4am people from these countries will be able to come to the England from an amber country without having to quarantine if they're fully vaxxed 💉