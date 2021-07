Três meios aéreos e mais de 100 bombeiros combatem fogo em Elvas

Mais de 100 operacionais dos bombeiros e três meios aéreos estão a combater um incêndio numa área de mato e eucaliptos na zona de Vila Boim, no concelho de Elvas, que deflagrou esta quarta-feira.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre adiantou, citada pela agência Lusa, que o fogo, que terá começado por volta das 14h45, tinha, uma hora depois, uma frente ativa e estava a "evoluir com alguma intensidade", não havendo, no entanto, habitações em perigo.

No total, o combate às chamas já mobilizou 108 operacionais, apoiados por 29 veículos e três meios aéreos.