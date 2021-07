Impresa lucra 3,3 milhões no primeiro semestre

A Impresa alcançou, no primeiro semestre deste ano, lucros de 3,34 milhões de euros, o que compara com resultados líquidos positivos de 178 mil euros do ano passado.

“O resultado consolidado líquido do semestre da Impresa atingiu 3,3 ME [milhões de euros], representando um aumento de 3,2 ME, mais 1.776% face aos primeiros seis meses de 2020”, lê-se no comunicado enviado pela dona da SIC e do Expresso à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão avança ainda que o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) superou os 10,8 milhões de euros, um crescimento de 30% face ao período homólogo.

“As receitas totais do Grupo alcançaram 92 ME, refletindo um crescimento de 17% comparativamente ao valor registado no período homólogo”, tendo os custos operacionais também aumentado, mas 16%, informa ainda.

Já a dívida – que superava os 154 milhões de euros em junho do ano passado – registou uma diminuição de 14,7 milhões de euros em termos homólogos.

A Impresa diz ainda que, no que diz respeito às fontes de receita, “destacou-se o desempenho positivo da publicidade, com um acréscimo de 21,2% em termos homólogos”.

E acrescenta: “Nos primeiros seis meses de 2021, é ainda de salientar também um aumento de 5% no total das vendas de publicações, nas versões em papel e digital”.

Na parte televisiva, a SIC atingiu os 80 milhões de euros de receitas totais, “o que reflete um acréscimo de 18,9% comparativamente ao período homólogo do ano passado”.