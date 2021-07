Ministro da Economia admite "alargar" funcionamento das atividades económicas

“Eu julgo que amanhã [quinta-feira] no Conselho de Ministros vamos ter a possibilidade de revisitar todas as medidas restritivas que temos neste momento em vigor e de alargar, digamos assim, aquilo que é a possibilidade do funcionamento das atividades económicas", referiu Pedro Siza Vieira.





O ministro de Estado e da Economia afirmou, esta quarta-feira, que o Conselho de Ministros de amanhã irá analisar “todas as medidas restritivas que temos neste momento em vigor” e admitiu a “possibilidade” de “alargar” o horário de funcionamento das atividades económicas.

“Eu julgo que amanhã [quinta-feira] no Conselho de Ministros vamos ter a possibilidade de revisitar todas as medidas restritivas que temos neste momento em vigor e de alargar, digamos assim, aquilo que é a possibilidade do funcionamento das atividades económicas", referiu Pedro Siza Vieira, durante um evento de celebração dos 150 anos de água das Pedras Salgadas, em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real.

Para o ministro, os certificados digitais são “uma boa maneira” de permitir que "um conjunto grande de atividades funcionem sem pôr em risco a saúde da população".

"Com um certificado digital nós podemos perceber que uma pessoa que acede a um restaurante, estabelecimento hoteleiro ou casino representa um baixo risco para os outros porque precisamente comprova a vacinação ou a testagem para as pessoas que não estão vacinadas", frisou.