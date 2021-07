Vídeo | Luta de Boris Johnson com chapéu-de-chuva marca cerimónia de homenagem a polícias

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está a ser motivo de críticas (e piadas) nas redes sociais após ser ‘apanhado’ a ter algumas dificuldades a abrir um chapéu-de-chuva.

O governante marcou presença, esta quarta-feira, numa cerimónia de homenagem aos polícias do Reino Unido que perderam a vida durante o serviço, acompanhado pelo príncipe Charles e pela ministra do Interior, Priti Patel.

No entanto, pouco antes de ser revelado um memorial às vítimas, começou a chover e o ministro não conseguiu controlar o chapéu-de-chuva.

Apesar da seriedade do evento, os risos foram inevitáveis e foram várias as pessoas que criticaram a atitude do ministro nas redes sociais.

"A rir-se e a fazer com que o evento seja sobre ele... um evento completamente inapropriado", disse uma utilizadora da rede social Twitter. "Uma bela maneira de prestar respeito a todos os polícias que morreram", ironizou outro.

Já na terça-feira, correram nas redes sociais fotografias de Boris Johnson a 'lutar' contra um chapéu-de-chuva. "Alguém que dê um curso de como abrir um chapéu-de-chuva. Dois dias seguidos...", disse uma internauta.

