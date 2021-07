OCC. Paula Franco já entregou recandidatura

A lista liderada por Paula Franco já entregou a candidatura para o próximo quadriénio. Foram entregues "12 pastas entregues, 2600 subscritores e mais de 10.000 assinaturas".

As eleições para os órgãos sociais da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), no mandato 2022-2025, realizam-se no próximo dia 18 de novembro de 2021, anunciou esta quarta-feira a OCC em comunicado.



A entrega das propostas de candidatura terá como prazo limite o dia 19 de setembro.

A Ordem, que conta com 68 mil membros inscritos, é atualmente liderada por Paula Franco, que iniciou funções em março de 2018.