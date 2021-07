Morreu Dusty Hill, baixista dos ZZ Top. Tinha 72 anos

Dusty Hill, baixista da banda ZZ Top, morreu esta quarta-feira aos 72 anos. Segundo os colegas Billy Gibbons e Frank Beard, o músico “morreu enquanto estava a dormir na sua casa”, no estado do Texas, nos Estados Unidos. As causas da morte não foram reveladas.

“Estamos tristes com a notícia de que o nosso ‘compadre’, Dusty Hill, morreu enquanto dormia na sua casa em Houston, no Texas. Nós, em conjunto com as legiões de fãs dos ZZ Top em todo o mundo, vamos sentir a falta da sua presença, da sua boa natureza e do seu compromisso […]. Vamos sentir muito a sua falta ‘amigo’”, lê-se num comunicado publicado nas redes sociais da banda.