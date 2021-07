Judoca Jorge Fonseca falha apuramento para final e vai lutar pela conquista do bronze olímpico

No arranque do combate, o judoca de 28 anos magoou-se na mão esquerda, notando-se uma ligeira instabilidade física. Mesmo assim, a lesão não foi capaz de mandar abaixo Fonseca que sofreu um wasari a 16 segundos do final da luta.





O judoca Jorge Fonseca foi derrotado, esta quinta-feira, nas meias-finais pelo sul-coreano Cho Guham para o acesso à final da categoria de -100 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Logo no começo do combate, Fonseca magoou-se na mão esquerda, uma lesão, que não pode ser assistida por não ser considerada grave, que foi vísivel durante a disputa. Mesmo assim, aquela perturbação não foi capaz de mandar abaixo Jorge Fonseca que lutou até ao fim. Ao cair do pano, o adversário sul-coreano conseguiu fazer um wazari a 16 segundos do final do combate, tornando muito difícil para o judoca português reverter o resultado.

O atleta de 28 anos nunca venceu este adversário, que é sexto do ranking mundial, tendo sido derrotado pelo mesmo em 2019, no Grande Prémio de Budapeste, e em 2018, no Grand Slam de Paris.

Ainda assim, o português, segundo do ranking mundial, tem a oportunidade de lutar para a conquista da medalha de bronze contra o judoca canadiano Shady El Nahas.