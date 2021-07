Judoca Jorge Fonseca conquista medalha de bronze na categoria de -100kg

Primeira medalha para Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. O judoca Jorge Fonceca conquistou medalha de bronze ao vencer o canadiano Shady El Nahas.

Após sair derrotado na meia-final pelo sul-coreano Cho Go-hun com um wazari, o judoca português, bicampeão do mundo da categoria de -100kg, conseguiu virar o atleta canadiano, a 30 segundos do final da luta, também com um wazari.

"Estou muito feliz, queria muito esta medalha. Não consegui o objetivo, que era o ouro, trabalho para o ouro todos os dias, mas estou feliz com o bronze. Agora, é trabalhar três anos para ganhar o ouro nos próximos Jogos", afirmou Jorge Fonseca em declarações à RTP2.

O judoca também deixou uma mensagem para as marcas desportivas Adidas e Puma, que segundo o atleta de 28 anos, não acreditaram na sua capacidade: "Mas eu sou bicampeão do mundo e ganhei uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos", apontou, saindo da entrevista com a bandeira de Portugal abraçada às costas.