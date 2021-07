Após desmaiar durante as filmagens, ator de "Better Call Saul" está estável no hospital

A personagem principal da série e o elenco estavam a gravar a sexta e última temporada no Novo México, na terça-feira, quando o incidente aconteceu.





Após ter desmaiado durante as gravações de “Better Call Saul”, Bob Odenkrik está estável e permanece internado num hospital. O ator principal da série, spinoff da conhecida “Breaking Bad”, sofreu de um problema no coração.

"Podemos confirmar que o Bob está estável depois de ter sofrido um incidente relacionado com o coração. Ele a sua família agradecem aos incríveis médicos e enfermeiros que cuidam dele, assim como ao elenco, equipa e produtores que permaneceram ao seu lado", pode ler-se num comunicado divulgado pelos representantes do ator.

"Os Odenkirk também querem agradecer a todos pela onda de apoio e pedir privacidade neste momento, enquanto o Bob está a recuperar", apontou a mesma nota.

O filho do ator, Nate Odenkirk, recorreu à rede social Twitter com uma mensagem esperançosa e que poderá tranquilizar fãs, amigos e familiares. “Ele vai ficar bem”, escreveu no Twitter na noite de quarta-feira.

