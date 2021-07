Ramalho Eanes declara apoio a Fernando Medina

Num depoimento para a campanha de Fernando Medina, a que o i teve acesso, o general Ramalho Eanes, antigo Presidente da República, declarou apoio à candidatura do PS-Livre encabeçada por Fernando Medina à Câmara Municipal de Lisboa.

Neste depoimento, o atual presidente da Comissão Nacional das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, afirma que o melhoramento da cidade é o “grande propósito que tem norteado Fernando Medina no governo da edilidade lisbonense”. Afirma ainda que Medina “estabeleceu um projeto de modernização e inclusão social” que tem “executado com reconhecido empenho e sucesso, mesmo durante a pandemia, a que, aliás, também respondeu com prontidão”. Afirma-se ainda “certo” de que Medina “dispõe de todas as condições para continuar” a fazê-lo, tornando Lisboa numa “cidade cada vez mais cosmopolita, mais desenvolvida, mais inclusiva e mais atrativa para todos os cidadãos que nela habitam ou trabalham e, também, para cidadãos e organizações estrangeiras”. Conclui, afirmando que, por conhecer Fernando Medina, sabe que este “tudo fará para bem desenvolver esse projeto – político, económico, social e cultural – em prol de Lisboa e dos seus cidadãos”.

As eleições autárquicas estão agendadas para dia 26 de setembro.