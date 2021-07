Rihanna e A$AP Rocky continuam 'derretidos' um com o outro

O casal foi fotografado nas ruas de Miami, com um estilo que os caracteriza bastante, nomeadamente a cantora que foi vista a usar a roupa e acessórios da sua marca Fenty.





Rihanna e A$AP Rocky passeavam de mãos dadas durante a noite de terça-feira em Miami, nos Estados Unidos, após a atuação do rapper no festival Rolling Loud, no fim de semana.

O casal foi fotografado nas ruas de Miami, com um estilo que os caracteriza bastante, nomeadamente a cantora que foi vista a usar a roupa e acessórios da sua marca Fenty.

Rihanna confirmou o namoro com o rapper em maio deste ano à revista GQ, depois de meses de especulação.

O casal conhece-se, pelo menos, desde 2012, altura em que o rapper fez um remix da música “Cockiness” da cantora. Em 2013, ASAP Rocky abriu vários concertos de Rihanna nos Estados Unidos da América. Mais tarde, em 2018, foram vistos juntos num desfile de moda da Louis Vuitton, em Paris.