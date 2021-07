Marcelo telefona a Jorge Fonseca após bronze. "Só está ao alcance dos melhores dos melhores"

Marcelo Rebelo de Sousa falou com o judoca medalhado nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Jorge Fonseca, por telefone e agradeceu o seu esforço por ser o primeiro vencedor português.

“Jorge Fonseca confirmou o seu talento, as suas capacidades, e alcançou a tão desejada medalha olímpica. Algo que só está ao alcance dos melhores dos melhores. Em nome de Portugal e dos Portugueses, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita e agradece a Jorge Fonseca”, pode ler-se na nota divulgada no site oficial da Presidência da República.

O primeiro-ministro, António Costa, também deixou uma mensagem para o judoca no Twitter, ao dizer que Portugal vibrou com a sua conquista. "Felicito o Judoca Jorge Fonseca que conquistou hoje a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vibramos juntos com esta conquista, a primeira com as cores de Portugal nestes Jogos Olímpicos. Parabéns!".

O atleta de 28 anos e segundo melhor no ranking mundial conquistou, esta quinta-feira, a medalha de bronze na categoria de -100kg dos Jogos Olímpicos’2020 em Tóquio, ao derrotar o canadiano Shady Elnahas por waza-ari a 39 segundos do fim.

No total, o palmarés de Portugal nas Olímpíadas é de 25 medalhas, das quais três no judo: Telma Monteira em -57kg no Rio2016, Nuno Delgado em -81kg em Sydney2000 e agora Jorge Fonseca.