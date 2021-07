29 de julho 2021

Crianças hospitalizadas com sintomas de intoxicação alimentar em Leiria já tiveram alta

Quase 30 crianças de um colégio da Marinha Grande, com idades entre os 5 e os 11 anos, deram entrada na Urgência Pediátrica do Hospital de Santo André, em Leiria, após se sentirem mal depois do almoço.