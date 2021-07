Bebé gravemente ferido após ser atropelado em Odemira

Um menino, com cerca de dois anos, foi atropelado, esta quinta-feira, no concelho de Odemira, tendo ficado com ferimentos graves.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou, ao Correio da Manhã, que o menino foi atropelado por um micro-carro, popularmente conhecido por papa-reformas, quando "caminhava pelo passeio de mão dada com o pai".

O veículo terá subido o passeio, por razões ainda não apuradas, e atingiu a criança.

O alerta foi recebido às 11h18, tendo a criança sido transportada pelos Bombeiros de Odemira diretamente para o Hospital de Setúbal, devido à gravidade dos ferimentos.

A GNR de São Teotónio esteve no local e identificou o condutor, as autoridades vão agora apurar as causas do acidente.