Homem detido por maus-tratos contra a mulher e a filha de cinco anos

Um homem, de 30 anos, foi detido, na quarta-feira, por violência doméstica, no concelho de Marco de Canaveses.

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), na sequência de uma investigação por violência doméstica, “os militares da Guarda apuraram que o suspeito, desde o início deste ano, infligia maus-tratos físicos e psicológicos à vítima, sua esposa de 28 anos, bem como à sua filha de cinco anos”, lê-se num comunicado, divulgado esta quinta-feira.

O suspeito foi detido “perante o escalar da violência física e emocional”.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial na quarta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de impedimento de contactos com a vítima e filha, imposição de abandonar a residência, controlado por pulseira eletrónica.