REN. Lucro cai 14,2% para 39,5 milhões até junho

A REN – Redes Energéticas Nacionais totalizou 39,5 milhões de euros de lucro nos primeiros seis meses do ano, menos 14,2% do que em igual período do ano anterior. O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa fixou-se em 227,9 milhões de euros, uma redução de 3,9% face ao período homólogo.

Entre janeiro e junho, os resultados financeiros situaram-se em 18 milhões de euros negativos, que comparam com 21,4 milhões de euros negativos apurados no primeiro semestre de 2020.

Os resultados financeiros da REN melhoraram 3,4 milhões de euros para -10,8 milhões de euros, “um reflexo do decréscimo do custo médio da dívida (de 1,9% para 1,6%)” e “a uma redução da Contribuição Extraordinária do Setor Energético (mais 1,1 milhões)” reconhecida no primeiro trimestre, para 27,1 milhões de euros, “refletindo a evolução negativa da base de ativos”.

A dívida líquida da energética reduziu-se em 10,6% para 2539,9 milhões de euros, “resultado de fluxos de caixa mais elevados bem como dos desvios tarifários recebidos”, que “mais do que compensarem as saídas de caixa resultantes de atividades de investimento e financiamento”.