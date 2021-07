Bebé de oito semanas esfaqueado até à morte no Reino Unido

Uma menina de dois anos ficou ferida. As autoridades já detiveram uma mulher de 29 anos.





Um bebé de oito semanas morreu esfaqueado, na noite de terça-feira, em Belfast, na Irlanda do Norte. Uma menina de dois anos ficou gravemente ferida, mas “está estável”.

Segundo o Serviço de Polícia da Irlanda do Norte, "uma mulher de 29 anos foi detida por suspeitas da prática de um crime de homicídio e outro de tentativa de homicídio". As autoridades "não estão à procura de mais ninguém responsável por este caso"

A mulher, cujo grau de parentesco com as crianças não foi revelado, foi ainda levada para o hospital antes de ser detida para interrogatório.

O jornal britânico The Sun revelou que o pai das crianças estava em Inglaterra a visitar outras duas filhas mais velhas quando soube da morte do filho. “O meu pai estava na cozinha da minha irmã quando recebeu um telefonema. De repente, só o ouvimos a gritar”, contou uma das filhas, de 22 anos, acrescentando que foi a irmã quem avisou as autoridades.

A polícia deslocou-se ao local após “receber um alerta de um familiar que estava preocupado com o bem-estar das crianças”, revelou o detetive-chefe da polícia local. Quando chegaram, depararam com “o bebé já sem vida” e uma criança ferida.

“A outra criança ferida neste incidente continua no hospital, onde a sua condição é considerada estável”, acrescentou.