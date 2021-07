Cofina passa de prejuízo a lucro de 1,95 milhões de euros no 1.º semestre

A Cofina, dona do Correio da Manhã, alcançou 1,95 milhões de euros de lucro nos primeiros seis meses deste ano, um valor que compara com o prejuízo de 1,3 milhões de euros registado no período homólogo.

“O resultado líquido foi, no primeiro semestre de 2021, positivo em cerca de dois milhões de euros e, no primeiro semestre de 2020, foi negativo em cerca de 1,3 milhões de euros”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A nota refere ainda que, nos primeiros seis meses do ano, e face ao primeiro semestre de 2020 as receitas cresceram 4,3% e os custos operacionais sofreram uma redução de 8,2%.

Já o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) cresceu no primeiro semestre de 2021 e face ao primeiro semestre de 2020 cerca de 157%. Em 2021 o EBITDA atingiu 6,6 milhões de euros, superior aos 2,6 milhões atingidos em 2020.

No que diz respeito às receitas totais da CMTV, estas ascenderam a cerca de 8,1 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 16,1% face ao período homólogo de 2020.

Segundo a Cofina, as receitas de publicidade cresceram 53% e atingiram quatro milhões de euros.

Para o futuro, “embora o contexto atual continue marcado por um elevado nível de incerteza”, a Cofina acredita que “as receitas de publicidade continuarão a recuperar face aos níveis atingidos em 2020 e consequentemente impactarão positivamente os resultados”.