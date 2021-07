Bares podem abrir no domingo com regras de restaurantes

Fonte oficial da Presidência do Conselho de Ministros confirmou que os bares poderão abrir desde que se adaptem às regras em vigor na restauração, como o espaçamento de mesas e agora a regra de até seis pessoas por mesa e até dez na esplanada.





Foi um dos anúncios que motivou uma reação de maior descontentamento, mas afinal os bares também vão poder abrir este domingo na primeira de três etapas até ao levantamento total de restrições. Não normalmente, o que só acontecerá em outubro, mas poderão funcionar com regras idênticas às que vão passar a vigorar nos restaurantes, com lugares sentados sem palcos ou pista de dança, e horários agora alargados até às 2h.

Apesar de o primeiro-ministro ter anunciado que para já bares e discotecas vão permanecer fechados, a informação agora disponibilizada no site do Governo onde são listadas as medidas – covid19estamoson.gov.pt – mostrou que foi seguida a proposta dos peritos de incluir os bares nas regras da restauração.

“Os bares e outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos de bebidas podem funcionar, com sujeição às regras estabelecidas para o setor da restauração e similares, desde que observem as regras e orientações em vigor e as especificamente elaboradas pela Direção-Geral da Saúde”, lê-se.

Ao i, fonte oficial da Presidência do Conselho de Ministros confirmou que os bares poderão abrir desde que se adaptem às regras em vigor na restauração, como o espaçamento de mesas e agora a regra de até seis pessoas por mesa e até dez na esplanada. Ao fim de semana, tal como passa a acontecer nos restaurantes de todo o país, será preciso certificado digital covid ou teste negativo válido para permanecer no interior.