Mensagens de apoio inundam Simone Biles, que desistiu dos Jogos Olímpicos

Dezenas de figuras públicas do mundo inteiro enviaram o seu apoio à ginasta.





A saúde mental nos desportos de alta competição, e em especial durante os Jogos Olímpicos, ocupa um lugar primordial nas discussões da atualidade, devido à desistência da ginasta norte-americana Simone Biles, considerada por muitos como a melhor ginasta de sempre. Biles admitiu estar a ter problemas com a sua saúde mental, que a levaram a desistir de continuar a participar nos Jogos de Tóquio.

Depois de anunciar a sua desistência, a ginasta foi bombardeada com mensagens de apoio e carinho por parte de outros atletas e figuras públicas. “O amor e o apoio que recebi fizeram-me perceber que sou mais do que as minhas realizações e ginástica nas quais nunca acreditei antes”, revelou a mesma em reação, através das redes sociais.

Biles mostrou sinais de que algo não estava bem durante a competição de equipas, acabando por abandonar a mesma. Mais tarde, decidiu retirar-se dos Jogos de Tóquio para se “concentrar na sua saúde mental”. “Depois da exibição que fiz, não quis continuar. Tenho de me concentrar na minha saúde mental. A saúde mental é cada vez mais importante no desporto agora”, disse, citada pela BBC. “Não confio em mim como confiava antes. Talvez esteja a envelhecer. Houve dias em que toda a gente tweeta sobre ti e sentes o peso do mundo. Não somos apenas atletas. Somos pessoas e às vezes temos de dar um passo atrás”, acrescentou em lágrimas.

As declarações de Biles espoletaram milhares de reações por todo o mundo, algumas delas vindas de caras conhecidas. Foi o caso, por exemplo da antiga primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. “Sou bom o suficiente? Sim, sou. Este é o mantra que pratico diariamente. Simone Biles, estamos orgulhosos de ti, e estamos a torcer por ti. Parabéns pela medalha de prata, Equipa dos EUA!”, tweetou Obama.

Também o famoso cantor pop Justin Bieber se juntou ao movimento de apoio à ginasta. “Ninguém jamais entenderá as pressões que enfrentas! Eu sei que não nos conhecemos, mas estou muito orgulhoso da decisão de retirar-se. É tão simples quanto pensar ‘o que significa ganhar o mundo inteiro, mas perder a tua alma?’

Às vezes, nossos ‘não’ são mais poderosos do que nossos ‘sim’. Quando o que normalmente amas começa a roubar a tua alegria, é importante dar um passo para trás para avaliar o porquê”, escreveu o artista no Instagram.