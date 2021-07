Neemias Queta é o primeiro português na NBA

O basquetebolista português Neemias Queta, de 22 anos, tornou-se no primeiro português a chegar à Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA), depois de ter sido escolhido pelos Sacramento Kings na madrugada de sexta-feira.

A segunda ronda, e a 39.ª posição, foram definitivas para o atleta de 2,13 metros de altura, que vai então rumar para a cidade de Sacramento, no estado norte-americano da Califórnia. A mesma cidade que, curiosamente, acolheu, em 1998, a portuguesa Ticha Penicheiro, para as Sacramento Monarchs, no ‘draft’ da WNBA.

Queta brilhou no circuito universitário de basquetebol norte-americano, durante três anos ao serviço da Universidade de Utah State, antecipando um futuro promissor, que agora se confirma.

“Estou muito contente com o que aconteceu. Foi lindo, já esperava por este dia há muito tempo e finalmente chegou. Do Vale da Amoreira para o mundo? Exato, é o que gosto de dizer”, disse o atleta à Sport TV, antes de relatar um dos treinos que já tinha tido com os Kings, antes do draft. Senti que foi um bom treino para mim, um dos melhores que tinha feito, e do feedback que recebi na altura, deu-me a entender que eles precisavam de um jogador com as minhas características. A partir daí era esperar e ver se era escolhido por eles ou alguém mais cedo, afirmou Queta.