Alívio nos internamentos covid em dia de queda de incidência nacional

Rt volta a baixar e já é inferior a 1. Todas as regiões do continente registaram pelo menos um óbito.





Segundo o boletim epidemiológico da DGS desta sexta-feira, Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2.595 novos casos de covid-19 e 14 mortes associadas à doença. Desde março de 2020, o país já confirmou 966.041 contágios e 17.344 óbitos.

O boletim revela que o Norte, ao contrário do que ocorreu ontem, foi a região que registou um maior número de novos contágios, somando mais 950 infeções. Em Lisboa e Vale do Tejo foram notificados 913 casos nas últimas 24 horas, segue-se o Centro com 289, o Algarve com 234 e o Alentejo com 130. Nos Açores há 56 novas infeções e na Madeira 23.

No que diz respeito às 14 mortes registadas, cinco ocorreram no Norte, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Alentejo, duas no Algarve e uma no Centro.

O número de internados registou um alívio significativo e estão agora 924 pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses, menos 30 do que na quinta-feira. Nos Cuidados Intensivos encontram-se 199 infetados, menos nove do que ontem.

O número de recuperados registou uma subida de 3.331, elevando para 897.886 o total de pessoas que deixaram de ter a doença ativa nas últimas 24 horas.

Neste momento há 50.811 casos ativos de covid-19 no país e as autoridades de saúde têm 78.737 contactos sob vigilância.

Os valores da incidência e do índice de transmissibilidade (Rt) foram atualizados pela DGS, como é habitual às segundas, quartas e sextas.

Assim, a incidência nacional baixou de 428,3 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias para 419,2. No território continental manteve-se nos 439,3, que já registava na quarta-feira.

O Rt voltou a descer, passando de 1,01 para 0,98, quer a nível nacional quer a nível continental.

Consulte o boletim na íntegra.