Seis pessoas detidas por tráfico de droga em Lisboa

Seis pessoas – cinco homens e uma mulher – foram detidas, na quinta-feira, por suspeita da prática do crime de tráfico de droga, revelou, esta sexta-feira, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. Quatro suspeitos já tinham antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime.

Em comunicado, a PSP explica que as detenções surgiram no âmbito de uma investigação de cerca de dois anos. No total, foram efetuados 19 mandados de busca domiciliária e não domiciliária, nos concelhos de Vila Franca de Xira, Amadora, Loures, Odivelas e Sintra, pela PSP e pela Guarda Nacional Republicana.

Foram apreendidas mais de cinco mil doses de cocaína, cerca de duas mil doses de haxixe, 53 doses de heroína, 33 doses de ecstasy, 43.409 euros, duas viaturas, uma arma elétrica, um aerossol de defesa e outros artigos relacionados com o tráfico de estupefaciente.

Os detidos, com idades entre os 37 e os 62 anos, vão ser presentes na Instância Central, 1.ª Secção de Instrução Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, para interrogatório judicial, a fim de lhes serem aplicadas eventuais medidas de coação.