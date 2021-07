Encontrado corpo de adolescente que se afogou ao tentar salvar 10 crianças no Reino Unido

Foi encontrado um corpo, esta sexta-feira, durante as buscas por Callum Osborne-Ward, no cais de Hamworthy, Dorset, em Inglaterra. Apesar de as autoridades ainda não terem confirmado a identidade da vítima, a família avançou tratar-se do adolescente de 18 anos desaparecido desde o início da semana.

“Callum Baker-Osborne, filho amado de Alan Baker e Ann Osborne. Irmão dedicado a sete irmãos e irmãs e um tio adorável para 21 sobrinhos e sobrinhas”, começou por afirmar a família, em comunicado citado pela imprensa britânica.

“O Callum era a vida e alma da família, sempre a fazer-nos rir. O nosso herói altruísta que sempre meteu o bem-estar dos outros à frente do seu. Agora está em paz com o seu pai. Será para sempre lembrado e estará sempre nos nossos corações. A família quer agradecer a todos pelo apoio e mensagens”, terminam.

Este era o quinto dia de buscas pelo corpo do jovem, que desapareceu durante a tarde de segunda-feira, após após tentar resgatar dez crianças que foram arrastadas por uma forte corrente na praia de Rockley Point.