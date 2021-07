Homem gravemente ferido após explosão em habitação

O homem, de 39 anos, ficou com queimaduras em cerca de 30% do corpo.





Um homem ficou, esta sexta-feira, gravemente ferido após uma explosão de gás numa habitação na localidade de Sampaio, concelho de Vila Pouca de Aguiar, Vila Real.

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar, Hugo Silva, revelou que a explosão ocorreu por volta das 14h25 “e resultou num ferido grave, que ficou com queimaduras em cerca de 30% do corpo”. A habitação ficou com danos na sua estrutura.

A GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do incidente. No local estiveram 13 operacionais dos Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, apoiados por cinco viaturas.