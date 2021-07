Revelada primeira imagem da próxima Rainha Isabel II na série The Crown

A Netflix revelou, esta sexta-feira, a primeira imagem da atriz Imelda Staunton como Rainha Isabel II na série The Crown. A conhecida Dolores Umbridge da saga Harry Potter irá interpretar Sua Majestade na quinta e sexta temporada da série, sucedendo a Claire Floy (1.ª e 2.ª temporada) e Olivia Colman (3.ª e 4.ª temporada).

“A revelação antecipada da nossa nova rainha Isabel II, Imelda Staunton”, afirmou a Netflix, na legenda da fotografia partilhada no Twitter.

Além de Imelda Staunton, as últimas temporadas da aclamada série irão contar também com Jonny Lee Miller (primeiro-ministro John Major), Lesley Manville (princesa Margarida), Dominic West (príncipe Carlos), Elizabeth Debicki (princesa Diana) e Jonathan Pryce (príncipe Filipe).

