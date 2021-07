Dono da Zara compra 12% da REN e torna-se segundo maior acionista

O mais recente investimento de Ortega surge um dia depois de ter sido tornada pública a compra de 5% do capital da Red Eléctrica de España (REE), a empresa que faz a gestão da rede energética em Espanha.





Amancio Ortega adquiriu 12% do capital da empresa portuguesa Redes Energéticas Nacionais (REN), através da sua sociedade Pontegadea Inversiones, um dia depois de ter passado também a ser acionista da REE, em Espanha.

Em comunicado, a REN informa “o mercado e o público em geral que recebeu das sociedades Mazoon e Pontegadea Inversiones” comunicações relativas a participações assumidas no seu capital. “A Mazoon B.V. [da Oman Oilk] transmitiu à sociedade Pontegadea Inversiones S.L. a totalidade das ações que aquela detinha na REN, correspondendo a uma participação de 12,006% do capital social desta sociedade. Em resultado de tal aquisição, a Pontegadea Inversiones S.L. detém diretamente 12,006% dos direitos de voto na REN, sendo tais direitos de voto também imputáveis ao Sr. Amancio Ortega Gaona nos termos do Código dos Valores Mobiliários”.

O dono da gigante têxtil Inditex, das marcas Zara, Pull & Bear, Bershka ou Massimo Dutti, passa a ser o segundo maior acionista da REN. É “uma decisão de acordo com a lógica de investimento da Pontegadea no que toca ao setor, tipo de empresa e de mercado”, refere a empresa do empresário espanhol em comunicado.

O mais recente investimento de Ortega surge um dia depois de ter sido tornada pública a compra de 5% do capital da Red Eléctrica de España (REE), a empresa que faz a gestão da rede energética em Espanha. Esta participação envolveu um investimento de 456 milhões de euros e fez do multimilionário espanhol o segundo maior acionista também desta empresa.