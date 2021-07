Madeira vai vacinar 20 mil adolescentes entre os 12 e os 17 anos

Miguel Albuquerque sublinha que a região está “a seguir as regras da Organização Mundial de Saúde (OMS) e os passos que outros 15 países do Ocidente estão a trilhar”.





O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, revelou, esta sexta-feira, que o arquipélago pretende vacinar cerca de 12 mil jovens entre os 12 e os 17 anos já a partir de sábado.

Recorde-se que a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou hoje a vacinação de adolescentes com 12 ou mais anos apenas se tiverem comorbilidades associadas, sublinhando que são “precisos dados adicionais” para recomendar a vacinação universal dos jovens.

No entanto, Miguel Albuquerque sublinha que a região está “a seguir as regras da Organização Mundial de Saúde (OMS) e os passos que outros 15 países do Ocidente estão a trilhar”.

A vacinação desta faixa etária terá início já no sábado, num ‘open day’, ou seja, sem agendamento prévio, no Centro de Vacinação do Funchal.

O objetivo é “vacinar cerca de 20 mil jovens”, acrescentou Miguel Albuquerque, reiterando que a região está a seguir aquilo que é fundamental, que é proteger através da vacinação", considerando que esta é "a melhor medida para prevenir quer a doença, quer a sua propagação".