Cecília Meireles: "Já fiz as comissões de banca necessárias para deixar de me surpreender"

Deputada do CDS Cecília Meireles censura o resultado final da comissão de inquérito ao Novo Banco e considera que ‘o problema do relatório foi ter nascido de uma maneira enviesada logo no princípio’, defendendo que mais parecia um ‘ajuste de contas entre governadores e Governos’.





O relatório final da comissão de inquérito ao Novo Banco foi aprovado com votos contra do PS e a abstenção do CDS. O que se passou?

O problema do relatório foi ter nascido de uma maneira enviesada logo no princípio. O relatório inicial parecia mais uma narrativa do Governo ou um ajuste de contas entre governadores e Governos do que propriamente um documento de uma comissão de inquérito. Isso condicionou toda a discussão que se fez a seguir. Deixei claro que, em outras circunstâncias, o que teria feito sentido era que fosse construído um novo relatório com uma comissão interpartidária. Na situação em que estávamos ou assumíamos que não tínhamos relatório ou íamos tentar pegar naquela base, em relação ao qual tinha uma discordância profunda, e tentarmos incorporar algumas coisas. Apresentei várias propostas, todas elas estritamente factuais, mas quando se descreve uns factos e se omite outros, naturalmente está-se a fazer um relatório enviesado. Por exemplo, quando na venda do banco sistematicamente se relatam factos relacionados com o Governo e se omite outros como o facto de o Executivo se ter retirado das negociações a determinada altura e de haver cartas do Banco de Portugal a protestar essa decisão, tudo isso estava omisso. E não pode ser porque ajuda a construir uma história. Não quer dizer que a comissão deva assumir para si a versão do Governo ou a versão do Banco de Portugal, mas tem que se perceber que houve tensão entre estas duas entidades, em que o Governo teve uma participação muitíssimo ativa e orientadora, pois deu instruções. O Banco de Portugal solicitou instruções e solicitou esse acompanhamento. Da mesma forma quando se fala, por exemplo, do Tribunal de Contas, em que o relatório inicial diz que a venda salvaguardou a estabilidade financeira. Mas não salvaguardou o erário público, nem a sustentabilidade das finanças públicas. Isto é uma maneira enviesada e truncada de descrever a realidade.

Falou em narrativa parcial e num ajuste de contas entre o Governo PSD e PS ...

É uma narrativa e aquela é a versão do Governo. O que aconteceu? Criou-se uma série de maiorias pontuais e no final o relatório apresenta várias conclusões, não sei se alguém se revê em todas elas. Deixei claro que percebo a vontade de viabilizar o relatório e isso era importante, mas não consigo votar favoravelmente um documento que tem uma conclusão que é pura e simplesmente mentirosa.

Disse que concluiu muito mas não tudo...

Falta muita coisa por apurar e é importante que os relatórios não queiram reescrever a história, porque não há processos perfeitos, nem sem falhas. Agora o que se passou com o BES é uma história que não começou com a data da resolução. É uma história que começou, pelo menos, em 2000. E se há coisa que se percebe das duas comissões, uma relacionada com o BES, outra relacionada com a Caixa é que havia em Portugal um certo capitalismo de favor que implicava vários bancos e alguns agentes políticos. Vivemos num país, em que há um ex-primeiro-ministro que está a ser julgado por factos que não sendo estes tem uma conexão com estes. E isso deixa cicatrizes. É sinal de um determinado modo de fazer as coisas e que teve uma rutura em 2014. A resolução do BES representa uma rutura em relação a um sistema em que os Governos quase nunca diziam que não a certos bancos e há um Governo que diz que não. Isso é claríssimo e está nas conclusões. Há um Governo que diz ‘não vamos pôr dinheiro público no grupo Espírito Santo’. Acho que querer transformar isso numa coisa censurável parece-me completamente errado, até porque não divide direita e esquerda, nem divide partidos. Acho que é uma coisa que todos os partidos devem desejar, o que é suposto é que os Governos não apresentem esse tipo de promiscuidade ou esse tipo de dependência.

Independentemente da cor política?

Independentemente da cor política. Para mim foi muito chocante que à boleia das nossas discussões pequeninas no Parlamento não se perceba que há um pano de fundo maior que este.

Mas foram feitos vários alertas antes da resolução do banco....

Até vai mais atrás e isso foi visível através do relatório do Banco de Portugal que devia ser público. Pelo menos, desde 2000, percebia-se que havia alguns aspetos problemáticos no BES, designadamente a exposição às partes relacionadas. Aparentemente o Banco de Portugal fez muito pouco, no consulado Vítor Constâncio acho que é visível que não fez praticamente nada, depois com Carlos Costa começa a existir alguma atividade só que não foi suficiente. Demora tanto tempo, é tudo tão burocrático, tão tímido e inativo que quando finalmente se faz alguma coisa, a situação já se tinha agravado muito. E o último ano antes da resolução, quando o Banco de Portugal tenta criar uma estratégia de salvaguardar o banco face ao grupo começa-se a perceber que os responsáveis do banco, sobretudo Ricardo Salgado, começam a conceber várias tentativas de defraudar as intenções do Banco de Portugal e que, até certo ponto, até foram bem sucedidas e foi isso que gerou os lesados do BES e uma série de problemas.

E os problemas continuam...

Continuam, exatamente por isso que estava a dizer. Nota-se que à medida que os problemas vão sendo identificados e que o Banco de Portugal ou, em algum casos, a CMVM vem dizer ‘isto não pode ser, tem de ser corrigido’, o que GES fez foi pegar na dívida, tira-a dali e vai partilhá-la em outros sítios. Isso aparece nesta comissão, aliás há um momento que me pareceu muito impressionante foi quando Luís Filipe Vieira diz ‘não, isso estava em meu nome, mas foi Ricardo Salgado que pediu porque não era meu’. A naturalidade com que se encara passar negócios e grandes negócios, estamos a falar de negócios de milhões, de uns nomes para outros para enganar entidades supervisoras não pode acontecer. Não se pode dizer ‘essa dívida não é minha, só estava em meu nome’. As coisas que estão em nosso nome são nossas.

Concorda que a responsabilidade seja dividida entre dois Governos?

Acho que a avaliação não é justa. Primeiro, porque há um espaço para a opinião e há um espaço para a responsabilidade e há um outro espaço muito diferente para juízos. Gostava de lembrar que o Parlamento também tem as suas responsabilidades porque aprova Orçamentos, sem os quais nada disto seria possível. Creio que todos os partidos num momento ou em outro colaboraram nessa aprovação. Relembro, às vezes, alguns partidos mais radicais da esquerda que se acham como uma espécie de juízes do regime que, a partir do momento em que viabilizaram o Governo e viabilizaram Orçamentos, permitiram a entrada de dinheiro público sob a forma de empréstimo no Novo Banco, como tal são corresponsáveis. Noto muito a vontade de responsabilizar os outros e muita vontade de se desculparem a si próprios. Não tenho a visão de esperar que estes processos muito difíceis sejam perfeitos, sei que durante o Governo CDS/PSD houve esta diferença muito grande em relação ao passado e que merece elogios porque não foi fácil e foi uma maneira diferente de fazer política. Espero que passe a ser a maneira de fazer política em Portugal porque é uma maneira independente e salvaguarda, em primeiro lugar, o interesse público e, no que a mim me toca, jamais esquecerei essa diferença. Depois, em relação ao Governo atual e em relação à venda, o que noto é que, na altura da venda, houve uma grande vontade de dizer ‘nós responsabilizamo-nos, esta decisão é nossa’, aliás lembro-me do anúncio da venda, em que estava o ministro das Finanças e o primeiro-ministro e agora passa-se uma borracha sobre isso tudo e a responsabilidade é toda do Banco de Portugal? Não pode ser. Sendo que a tese deste Governo é completamente incoerente porque diz que não sabia que ia gastar aquele dinheiro, mas o que está a acontecer é uma execução que está relacionada com a perda de ativos que já lá estavam. Então se já lá estavam como é que não sabia que este dinheiro ia ser gasto? É evidente que iria custar dinheiro e disse isso no momento da venda porque o banco continuava a ter um conjunto de ativos que iriam custar dinheiro.

A venda foi muito criticada. Poderia ter sido encontrada outra solução?

O Governo foi muito pouco transparente. Primeiro não foi propriamente uma venda já que ficou com uma parte do banco e segundo não foi capaz de dizer a verdade com transparência: aquele dinheiro que ali estava – provavelmente na sua esmagadora maioria – iria ser gasto. O Governo resolveu que não estava disponível para dar uma garantia pública, quando na realidade deu essa garantia e sabia que a ia utilizar. Isto foi tudo um jogo de espelhos que contribuiu muito para minar, quer a credibilidade dos Governos, quer a credibilidade da banca. Não faço de maneira nenhuma a mesma avaliação em relação aos dois Governos, acho que há uma diferença muito substancial entre ambos e, desse ponto de vista, percebo a pressão muito grande do PS para criar uma narrativa que é muito desculpabilizadora, mas convém ter alguma memória.

