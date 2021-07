Novo plano de desconfinamento covid já foi publicado em Diário da República

Passo seguinte do combate à pandemia começa no domingo mas prolonga-se até outubro.





O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, uma resolução que prorroga a situação de calamidade em todo o território nacional continental até às 23h59 do dia 31 de agosto, além da alteração das medidas impostas no âmbito da covid-19.

O diploma, publicado em Diário da República esta sexta-feira, entra em vigor a 1 de agosto e estabelece um novo regime de desconfinamento que passa a ser igual em todo o território continental.

As novas medidas, agora anunciada pelo Governo, prevêm novas fases no âmbito da estratégia gradual de levantamento de medidas, que passam a de combate à pandemia, tendo em conta vários fatores, como a percentagem de população com vacinação completa.

Assim, o novo plano de desconfinamento, assente em três fases, começa já no domingo mas prolonga-se até outubro.

O fim da avaliação semanal por concelhos e o avançar do a só uma velocidade, são algumas das alterações mais relevantes, assim como o alargamento da exigência dos certificados de covid-19.