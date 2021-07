Sporting conquista Supertaça em jogo de regresso dos adeptos

O Sporting conquistou, este sábado, a Supertaça Cândido de Oliveira ao vencer o Sporting de Braga por 2-1, no jogo que marca o regresso dos adeptos às bancadas.

O marcador foi inaugurado pelo Braga aos 20 minutos com um golo de Fransérgio. Mas a resposta do Sporting não se fez esperar e nove munitos depois, aos 29’, Jovane Cabral igualou. Já quase em cima do Intervalo, Pedro Gonçalves fazia o 2-1 com um golo aos 43’.

Rúben Amorim assegura assim a primeira conquista da temporada. Esta é a nona Supertaça dos leões.