A história de amor que está a emocionar o mundo

É como se, por um breve momento, nada tivesse acontecido desde 2002, altura em que Jennifer Lopez e Ben Affleck estavam juntos e protagonizaram o tão famoso videoclipe da música da cantora – Jenny from the Block. Um iate, o azul do mar, um pequeno sorriso esboçado no rosto de Ben, a tranquilidade na expressão de Jennifer e a cumplicidade do casal, agora mais velho.

Há já algum tempo que os tabloides escrevem sobre uma possível reaproximação dos artistas. Em junho, os dois atores foram captados pela imprensa, num restaurante de Malibu, Los Angeles, e os rumores começaram a espalhar-se pelo mundo. A mais recente fotografia, captada por um paparazzi em Saint-Tropez, Riviera Francesa, reforçou essa certeza, mostrando a intimidade vivida entre o casal que esteve junto de 2002 a 2004. Mas não foi preciso esperar muito até que a artista oficializasse a ‘união’, talvez por relembrar aquilo que os fez romper anteriormente com a relação.

No sábado passado, 24 de julho, a multifacetada estrela Jennifer López completou 52 anos e aproveitou a data para ‘tirar o pano’ à sua resgatada história de amor com Affleck. A bordo de um barco nas águas da Riviera Francesa, as fotografias publicadas na sua conta de Instagram, começam por mostrar a sua beleza invejável e a sua boa forma física, acabando aquela fotogaleria com uma imagem de um beijo entre a cantora o ator e produtor norte-americano. A publicação rapidamente se tornou viral e já acumula quase nove milhões de likes, na rede social em que Lopez possui 167 milhões de seguidores.

O casal conheceu-se em 2002, durante as filmagens de Duro Amor, comédia do realizador Martin Brest que chegou às salas um ano depois. A química entre os dois protagonistas acabou por ‘migrar’ para a vida real, o que levou a atriz a divorciar-se do seu então marido, o ator e coreógrafo norte-americado, Cris Judd. O namoro das duas estrelas captou a atenção dos media e Ben Affleck acabou por pedir a cantora em casamento.

Mas, quando tudo parecia estar a correr bem, na véspera da cerimónia, em setembro de 2003, o par emitiu uma declaração surpreendente: «Devido à excessiva atenção dos meios de comunicação social em torno do nosso casamento, decidimos adiar a data». Um adiamento que resultou em cancelamento. Em janeiro de 2004, o agente da cantora oficializou o fim do romance: «Confirmo as notícias de que Jennifer Lopez terminou o seu noivado com Ben Affleck. Neste momento difícil, pedimos que se respeite a sua privacidade».

Depois desse acontecimento, Lopez acabaria por refazer a sua vida, em junho desse mesmo ano, ao lado de Marc Anthony, com quem teve dois filhos: Emme e Max, nascidos em 2008. Já Ben Affleck reencontrou o amor ao lado da atriz Jennifer Garner – em junho de 2005 casaram-se e tiveram três filhos: Violet, com 15 anos, Seraphina, com 12 e Sam, com nove.

A verdade é que, apesar de terem seguido caminhos opostos, reencontrando o amor noutras pessoas, a cantora e o ator nunca se esqueceram: em 2005, Lopez confessou ter ficado «deprimida» quando soube que o ator ia ser pai e, em 2007, o ator dizia que tinham sido as notícias dos tabloides (sobre a sua relação com Jennifer Lopez) que lhe «afetaram a carreira», levando ao fim do namoro.

O fim da relação entre Lopez e Anthony deu-se em 2011, com o divórcio assinado apenas três anos depois. Já Affleck viria a separar-se de Jennifer Garner em 2018, como se parecesse aguardar uma oportunidade. Mas depois disso, ambos voltaram a ter novas relações; a cantora juntou-se com o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, com esteve casada até abril deste ano, e o intérprete de Batman vs Superman, por sua vez, anunciou em janeiro passado o fim de seu noivado com a atriz hispano-cubana Ana de Armas.

Com os dois solteiros, em março, «Ben contactou Jennifer para saber como ela estava e acabaram por jantar juntos algumas vezes no mês passado», disse ao E! fonte, uma anónima próxima à cantora. «A química entre eles é incrível. Eles agarraram a relação exatamente onde a deixaram e estão a desfrutar muito da companhia um do outro», acrescentou.

Um déjà vu para uns, uma esperança para outros.