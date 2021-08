Cinco homens detidos em flagrante ao circularem com veículo furtado em Vila Nova de Gaia

O veículo circulava com matrículas falsas.





Cinco homens, com idades entre os 26 e os 38 anos, foram detidos pela Guarda Republicana Nacional (GNR) ao serem apanhados em flagrante a circular com um automóvel furtado pelos mesmos, em Vila Nova de Gaia.

O veículo dos homens detidos estava a ser investigado desde maio pela GNR, que conseguiu “detetar e intercetar o veículo furtado, que circulava com matrículas falsas”, pode ler-se no comunicado dos militares.

“No decorrer da ação policial, foram detidos os cinco ocupantes da viatura, todos com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, crimes contra o património, furtos e roubos com recurso a armas de fogo”, indica o mesmo documento.

A GNR apreendeu a viatura, no valor de cerca de 19.500 euros, e irá entregar ao proprietário do mesmo, afirma no comunicado.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.