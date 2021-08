Subida do número de internamentos ultrapassa de novo barreira dos 900

Norte contabiliza maior número de novos casos. Mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Algarve. Estão 200 infetados em Unidades de Cuidados Intensivos.





Portugal registou 2.306 novos casos de covid-19 e oito mortes nas últimas 24 horas, anunciou o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) este domingo. De momento, o país já contabilizou 970.937 infeções e 17.369 óbitos desde o início da pandemia.

Após um alívio significativo, o número de internados voltou a subir nas últimas 24 horas. Agora, estão mais 28 pessoas hospitalizadas por covid-19, no total de 923. Os internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos também aumentaram com mais cinco pessoas, chegando a atingir a marca de 200 internados.

Depois de quatro dias a reportar um número de óbitos acima da dezena, Portugal decresceu este valor, ao contabilizar cinco mortes em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), duas no Norte e uma no Algarve.

Norte e LVT continuam num vaivém dos maiores registos de casos diários de covid-19. Neste domingo, a região mais a norte foi a que diagnosticou mais casos, com 874. Já LVT reportou 770, Algarve 241, Centro 227 e Alentejo 129 novos contágios. Em relação às ilhas, Açores registou mais 48 novas infeções e a Madeira 17.

Mais 1.500 pessoas venceram o vírus, elevando o total de recuperados para 903.514.

Neste momento, há 50.054 casos ativos, mais 798 em relação a sábado.

A DGS tem menos 1.746 contactos em vigilância, no total de 75.709 pessoas que está a seguir.

Consulte aqui o primeiro boletim da DGS do mês de agosto