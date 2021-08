Simone Biles desiste de disputar final de solo nos Jogos Olímpicos de Tóquio

"Não confio em mim como confiava antes. Talvez esteja a envelhecer. Houve dias em que toda a gente tweeta sobre ti e sentes o peso do mundo. Não somos apenas atletas. Somos pessoas e às vezes temos de dar um passo atrás", disse em lágrimas na passada terça-feira.





Simone Biles, atleta norte-americana de 24 anos, desistiu de disputar a final de solo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A equipa de ginástica artística dos EUA anunciou, depois de a jovem ter renunciado às finais de salto e barras assimétricas, que a mesma não lutará pela revalidação do título conquistado em 2016 no Rio de Janeiro.

"A Simone desistiu do evento final de solo e irá tomar uma decisão relativamente ao de trave [que está agendado para a próxima terça-feira] mais tarde nesta semana. De qualquer maneira, estamos todos contigo, Simone", lê-se no comunicado publicado na rede social Twitter, poucos dias depois de Biles ter explicado que se encontra num estado de fragilidade psicológica.

"Assim que piso o praticável, sou só eu e a minha cabeça a lidarmos com demónios [...]. Tenho de fazer o que é melhor para mim e focar-me na minha sanidade mental e não comprometer a minha saúde e o meu bem-estar", disse a rapariga. Biles declarou que “temos de proteger as nossas mentes e os nossos corpos, e não apenas continuar a fazer aquilo que o mundo quer que façamos”. "Não confio em mim como confiava antes. Talvez esteja a envelhecer. Houve dias em que toda a gente tweeta sobre ti e sentes o peso do mundo. Não somos apenas atletas. Somos pessoas e às vezes temos de dar um passo atrás", adicionou em lágrimas na passada terça-feira.