Sebastian Vettel desqualificado do Grande Prémio da Hungria

Depois de alcançar o segundo lugar, um problema com a gasolina levou à desqualificação do alemão Sebastian Vettel.





O sol rapidamente desapareceu na vida de Sebastian Vettel, o piloto da Aston Martin Racing que tinha conseguido o segundo lugar no Grande Prémio da Hungria, mas que acabou desqualificado do mesmo. A causa? Menos de 1 litro de gasolina restava no depósito do seu automóvel depois da corrida deste domingo, o que tornou impossível realizar as análises pós-corrida.

Assim, Vettel ficou fora da classificação da corrida, e Lewis Hamilton herdou o segundo lugar no pódio, ao passo que Carlos Sainz, o espanhol da Ferrari, passou ao terceiro posto.

Esteban Ocon venceu o Grande Prémio da Hungria neste domingo, alcançando a primeira vitória da sua carreira, e a primeira vitória da Alpine nesta temporada.