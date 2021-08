Número de nascimentos no primeiro semestre foi o mais baixo nos últimos 30 anos

Nasceram em Portugal cerca de 37.700 bebés no primeiro semestre, menos de mais de 4.400 em relação ao período homólogo. Isto resulta no valor mais baixo nos últimos 30 anos, indica o Instituto Nacional Ricardo Jorge.

Através do “teste do pezinho”, os dados do Programa Nacional de Rastreio Neonatal (PNRN) revelam que nos primeiros seis meses do ano foram analisados 37.675 recém-nascidos, menos 4.474 do que em igual período de 2021.

Este é o valor mais baixo desde 1989, de acordo com a rádio TSF. Nas últimas três décadas, por duas vezes, nasceram menos de 40 mil bebés entre janeiro e junho, nomeadamente em 2013 e 2014, quando deram à luz cerca de 39 mil recém-nascidos, segundo indica a rádio.

Segundo os dados do PNRN, os distritos com maior número de bebés rastreados foram Lisboa (11.208), Porto (7.008) e Braga (2.765). Já os com menos recém-nascidos estudados foram Bragança (253), Portalegre (269) e Guarda (282).