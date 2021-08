Jovem de 20 anos em estado grave após acidente entre dois veículos de mercadorias na autoestrada em Vila Real

Os bombeiros precisaram de desencarcerar a vítima em estado grave, que saiu do local estabilizada para o hospital.





Uma colisão entre dois veículos provocou, esta segunda-feira, três feridos, um dos quais em estado grave – uma jovem de 20 anos -, na Autoestrada 24 (A24) em Vila Real.

O acidente ocorreu entre dois veículos ligeiros de mercadorias ao quilómetro 58, em Fortunho no sentido Vila Real - Chaves, cujo alerta foi dado às 10h55.

No local, estão 25 operacionais e nove viaturas das corporações de bombeiros da Cruz Verde e Cruz Branca, militares da GNR e elementos da concessionária da autoestrada.

Na sequência do acidente, os bombeiros precisaram de desencarcerar uma das vítimas, que foi estabilizada logo no local pela equipa do INEM, tendo sido encaminhada para o hospital de Vila Real em estado considerado grave, indicou o comandante dos Bombeiros da Cruz Verde, Vitorino Cardoso, à agência Lusa.

Duas das vítimas, consideradas ligeiras, foram levadas para a unidade hospitalar.

O helicóptero do INEM foi acionado, mas não chegou a ser utilizado para o transporte da vítima com ferimentos graves.

Devido ao acidente, a circulação na A24, no sentido Vila Real – Vila Pouca de Aguiar, esteve condicionada para operações de socorro e de limpeza da via.