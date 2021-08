Galp adquire 220 MW de projetos solares em Espanha

A operação envolve a aquisição de um conjunto de projetos que “totalizam 62 MW em Saragoça, com início de construção para e data de operação comercial (COD) prevista para 2022”, descreve a nota.





A Galp assinou acordos finais com a empresa de energia fotovoltaica Enerland para a aquisição de projetos solares em Espanha, com uma capacidade agregada de c.220 MW, de acordo com o comunicado divulgado esta segunda-feira.

A operação envolve a aquisição de um conjunto de projetos que “totalizam 62 MW em Saragoça, com início de construção para e data de operação comercial (COD) prevista para 2022”, descreve a nota.

Adicionalmente, inclui também três projetos nas Comunidades Autónomas de Castela e Leão e Aragão, “totalizando 161 MW em estado avançado de desenvolvimento, com COD prevista para 2023”.

Segundo o documento, “com esta expansão no portefólio, a capacidade total a 100% de produção de energia renovável da Galp aumenta para c.4,1 GW na Península Ibérica, dos quais 926 MW já se encontram em operação”.

Esta aquisição à empresa sediada em Saragoça insere-se na estratégia da Galp que “visa o crescimento de um portefólio competitivo de geração renovável”. O objetivo é alcançar uma capacidade total de produção de energia renovável superior a 12GW até 2030, detalha a energética em comunicado.