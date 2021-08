Já no primeiro trimestre do ano, a instituição financeira tinha apresentado um lucro de 70,7 milhões de euros.





O Novo Banco registou lucros de 137,7 milhões de euros no primeiro semestre do ano. Um valor que compara com as perdas de 555,3 milhões de euros registados em igual período do ano passado, altura em que atingiu os piores resultados da história.

