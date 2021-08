Mulher detida por violar confinamento obrigatório em Santa Maria da Feira

Uma mulher de 41 anos foi detida, no domingo, por violação do confinamento a que estava sujeita, no âmbito da pandemia de coivd-19, no concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro.

Em comunicado esta segunda-feira divulgado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) explicou que a detenção ocorreu “na sequência de uma ação de verificação das medidas de confinamento obrigatório decretadas pela autoridade de saúde”.

“Os militares da Guarda, ao chegarem à residência da cidadã, verificaram que a mesma se tinha ausentado. No decorrer da ação, foi possível abordá-la na via pública, culminando na sua detenção”, acrescenta a nota.

A detida foi constituída arguida, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.